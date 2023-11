Felieton Grzegorza Tabasza. Listopadowe rydze

kresek wyżej zera, to cóż mają robić grzyby? dorodnych rydzów. I nie tylko, ale o tym za chwile. Rydze świerkowe i jodłowe. Duże i małe. Także sporo ledwo wystających ze ściółki młodych rydzyków. Tych nawet nie ruszałem. Kapitał na przyszłość. Niech rosną, wrócę po nie za dwa, trzy dni. Chyba, że inni minie uprzedzą, ale jak mówią wytrawni zbieracze nie da się wyzbierać wszystkich grzybów z lasu…

Przy okazji, wszystkie zebrane rydze są zdrowe jak przysłowiowy rydz. Nawet te wyrznięte nie są nadgryzione przez owady i ślimaki.

I byłbym zapomniał: wychodzą liczne prawdziwki. Na razie drobne, ale niewątpliwie to król lasu. Zasada przezorności podpowiada mi, by poczekać. Raczej na pewno nie pomylę malizny z muchomorem, ale z goryczakiem żółciowym jak najbardziej. Wciąż rosną po lasach. Krzywdy nie zrobią, ale z powodu gorzkiego smaku zepsują każda potrawę. Goryczaka wielkości kurzego jaja można rozpoznać.

Póki co, w kuchni królują rydze.