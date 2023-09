Felieton Grzegorza Tabasza. Nitnikowiec gorgius

Bliski krewniak pasożytniczych nicieni w postaci dorosłej żyje kilka dni. Mierzy nawet metr długości, lecz nie próbujcie rozplątać żywej nitki. To niemożliwe. Samce i samice odbywają gody w wodzie i złożą tysiące jaj. Robak ma prościutką budowę. Bez narządów zmysłów a nawet pokarmowego układu.

Wyległe larwy to miniaturowa maszynka do wyszukiwania żywiciela. Uzbrojone w specjalny ryjek wwiercają się przez skórę do ciała ryb, płazów i wodnych owadów. Od razu rozwieję obawy: ludzie nie są celem larw nitnikowca. I bardzo dobrze, gdyż larwy powolutku wyjadają ciało opanowanego organizmu. Zaatakowany prowadzi na pozór normalne życie. Lądowe owady nawet latają, polują, zdobywają pokarm. Kiedy pasożyt dorośnie zaczyna się najbardziej fascynujący rozdział spektaklu. Zmusza swojego gospodarza do powrotu do wody. Jeśli to ryba czy wodny chrząszcz, sprawa jest banalnie prosta.