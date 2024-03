Felieton Grzegorza Tabasza. Perkozek wiosenny

Ostatnio wpadłem na perkozka. Pierwsze słowo jakie przyszło mi do głowy na jego widok brzmiało kiwi. Nie owoc, ale biegający po tropikalnych lasach Nowej Gwinei ptaszek. Mały, kulisty, szary, o długim dziobie. Czas było wrócić do twardej rzeczywistości. Niestety nie byłem, choć bardzo bym tego pragnął w cieplutkich tropikach, lecz na stawach blisko Dunajca. W wiklinach hulał wiatr, ale ptak był jak najbardziej realny. Prawie go przydeptałem i dopiero uciekając ujawnił swoją obecność. Wyobraźcie sobie ptaka wielkości gołębia. Z kulistego ciałka sterczy krótka szyja z malutką głową i długawym dziobem.

Całość w szarych, brunatnych barwach. Na mój widok perkozek zrobił to, co potrafi najlepiej: przepadł bez śladu. Zanurkował w płytkiej wodzie i tyle go widziałem. Po kilku minutach na tle suchego zielska dostrzegłem zanurzonego po same oczy ptaka. Kulisty tułów zniknął pod wodą, widać było jedynie górną część głowy z dziobem. Rzadki skuteczny sposób maskowania. Jeszcze tu wrócę. Z aparatem oczywiście.