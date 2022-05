Felieton Grzegorza Tabasza. Pokaz gadziej potęgi! Grzegorz Tabasz

Słoneczne przedpołudnie to czas wszelakiego gada. Zmiennocieplne stwory łapią temperaturę ciała i przeganiają nocne odrętwienia. Muszą tylko uważać na przegrzanie ciała. Zmiennocieplność to także brak możliwości ochłodzenia i jedyny sposobem uniknięcia zabójczego zagotowania tkanek jest przejście do cienia w odpowiedniej chwili.