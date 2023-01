Felieton Grzegorza Tabasza. Puszczyk

Gdzieś w ciemności, w koronach drzew przesiadywały panie puszczykowe. Adresatki samczych zabiegów, które w najbliższych dniach wybiorą ojca potomstwa. Póki co, panowie usiłują zahukać konkurenta na amen, a najlepiej przegnać precz. W łowieckim rewirze ilość pokarmu jest ograniczona. Zapotrzebowanie na pokarm wkrótce wzrośnie.

Puszczyki są ptakami, które najwcześniej składają jaja. W końcówce lutego wylegną się pisklaki, które rodzice będą dokarmiać do lata. Biada polnikom, nornikom czy myszom wszystkich gatunków.

Spłoszone po zachodzie słońca ptaki też wpadną w głodne dzioby. Sowy do perfekcji opanowały prowokowanie śpiewającej drobnicy do ucieczki. Zaplatane w gałęziach będą łatwym łupem. Na liście ofiar mogą pojawić się nawet latające w ciemności nietoperze. W księżycową noc sowy widzą jak my w dzień, tyle że prawdopodobnie w czarnobiałej wersji obrazu.

Co do gniazda, to sowy są minimalistami. Starczą gołe deski na opuszczonym strychu czy porzucone gniazdo wrony. Żadnego znoszenia patyczków czy innego materiału na gniazdo. Zresztą w nocy jest to niemożliwe, zaś w dzień sowy są przeganiane przez inne ptaki. Rewanż za nocne prześladowania.