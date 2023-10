Felieton Grzegorza Tabasza. Ryjówka w domu Grzegorz Tabasz

Nawet gdybyśmy nie wychodzili z domu, nawet gdybym nie miał termometru to i tak bym wiedział, że przyszło nagłe ochłodzenie. Mówi mi tym słuch. Po blaszany dachu coś chrobocze. Biega, skrobie. Usiłuje wtargnąć do domu. Szuka ciepła i przystani na zimę. To głownie gryzonie. Myszy polne, zaroślowe i ryjówki. Te ostanie nie mają z gryzoniami nic wspólnego.