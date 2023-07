Felieton Grzegorza Tabasza. Ważka pałątka

Po pierwsze aparycja. Delikatne ciało cieńsze niż zapałka.

Po drugie kolor. Metalicznie zielony wpadający w błękit i zieleń.

Po trzecie technika lotu. Owad lata wolno. Inaczej niż inne ważki poruszające się z prędkością błyskawicy. Sunie nisko przy ziemi, gdyż porywa ją każdy mocniejszy powiew wiatru. Pałątka jest urodziwa, ale trudna do sfotografowania. Autofokus gubi ją, gdyż nie widzi przeźroczystych skrzydełek. Trzeba ręcznie ustawiać ostrość.

Teraz kilka słów o anatomii ważek. Największe gatunki spotykane u nas mają twarde, błoniaste skrzydła szerokości dłoni. Najlepsi lotnicy trzymają je rozłożone na stałe na boki. Inne, mniejsze, takie jak pałątka składają je wzdłuż ciała. Skrzydła ważek zwykle są bezbarwne. Tylko świtezianka, delikatnej budowy owad ma ciało i skrzydła w metalicznie niebieskim kolorze. Wazki mają piękne, wielkie oczy. Wyglądają jak odlane ze szkła o niebiesko zielonej poświacie. Plus potężne narządy gębowe. Na końcu odwłoka część ważek nosi groźnie wyglądające cęgi. To tylko męskie narządy kopulacyjne.

Ważki, pomimo groźnego wyglądu nie gryzą i nie kłują. Przynajmniej ludzi, za to inne owady tak. Pożerają je! Filigranowa pałątka jest drapieżnikiem.

Komary mają rozmiary w sam raz na paszczę delikatnej ważki. I dobrze im tak, krwiopijcom…