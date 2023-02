Felieton Grzegorza Tabasza. Wydra 2

Poważnie, to wydra jest jednym z najmądrzejszych zwierzaków. Kiedyś oglądałem nagranie z kamery monitoringu, która zarejestrowała napad na staw z rybami. Za ogrodzeniem z siatki warował zajadły pies.

Grupa (chyba rodzinna) wydr rozdzieliła role. Jedna z nich odciągnęła uwagę czworonożnego stróża, paradując za ogrodzeniem na krańcu stawu. Ten rzucał się na siatki hałasując co niemiara, a tymczasem dwa inne zwierzaki raz dwa wykonały podkop. Wpadły do wody i uciekły z dorodnymi pstrągami w pysku.

Potem nastąpiła zmian ról. Wydra wabiąca psa wlazła do wody a koleżanki odegrały równie skuteczne przedstawienie. Właściciel stawu, który stracił kilkanaście przynajmniej ryb wkopał ogrodzenie na metr w ziemię, co w końcu ukróciło niecny proceder.

Innym razem ustawiłem fotopułapkę przy stawie, do którego zawsze po zachodzie słońca zaglądała wydra. Liczyłem na fajne fotki i filmiki. Wydra przyszła, zerknęła na słupek z urządzeniem i … poszła precz. Tak było przez kolejne dni do chwili gdy zniechęcony zdemontowałem sprzęt. Zwierzak wrócił i wlazł do stawu. Widać nowy obiekt przy brzegu wzbudził nieufność wydry, która wolała odpuścić łowy niż sprawdzać do czego służy dziwaczne urządzenie. Przezorność godna pochwały.