Finanse szpitala powiatowego na minusie. Długa dyskusja na sesji w Myślenicach Katarzyna Hołuj

Sprawozdanie finansowe szpitala powiatowego w Myślenicach za 2022 rok, a dokładnie strata z jaką zakończył on miniony rok wywołała długą i burzliwą dyskusję na sesji Rady Powiatu. Wiele miejsca poświęcono też innemu problemowi tj. niewystarczającej liczbie lekarzy, który już daje się we znaki, bowiem na początku czerwca zawieszono do odwołania wykonywanie zabiegów planowych na oddziale chirurgii ogólnej.