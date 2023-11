Forum Seniora w Krakowie za nami. Mieliśmy wyjątkowych gości!

Wykłady, rozmowy z ekspertami, a także inspirujące spotkania z wyjątkowymi gośćmi - Forum Seniora to okazja do poznania wiedzy o zdrowiu, aktywności i sposobach na pełną energii jesień życia. Na nasze pytania odpowiedzi udzielali najlepsi eksperci. Nic dziwnego, że 14. Forum Seniora cieszyło się wielkim zainteresowaniem.

W Krakowie dla seniorów

Przygotować jesień życia

Dbać o odporność

Lepiej wiedzieć

Z tańcem przez życie

Zdrowa woda - zdrowe życie

Bezpieczeństwo seniora

Ograniczone zaufanie to podstawa bezpieczeństwa seniora - mówi komisarz BEATA Wcisło z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podpowiadała, jak się bronić przed oszustami, jak nie dać się wciągnąć w pułapkę i co robić w sytuacjach, kiedy podejrzewamy, że ktoś chce nas oszukać.

Z energią do życia

Na ten moment czekali wszyscy! To było wyjątkowe spotkanie z naszymi gośćmi specjalnymi – dwójką najpopularniejszych kuracjuszy w Polsce, Iwoną Mazurkiewicz i Gerardem Makoszem, którzy zdobyli rozgłos dzięki programowi "Sanatorium Miłości". Niezwykła para podzieliła się z nami swą fascynującą historią i zdradziła kilka sekretów zdrowego życia.

Była też okazja, by zdobyć egzemplarz książki "Długie życie to przywilej" autorstwa p. Gerarda i poznać autora osobiście. Ciekawe jest to, że Gerard Makosz napisał ją w 78. roku życia, co dowodzi, że nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć nowy rozdział w życiu.