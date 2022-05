Gady wychodzą wylegiwać się w słońcu Grzegorz Tabasz

Słonce rozgrzało ziemie i wszelki gad wypełzł na powierzchnię. U nas to tylko jaszczurki i węże. Tym samym zaczęła się spirala paniki. Na portalach roi się od pytań, który z nich groźny i czy jadowita żmija może zabić człowieka jednym czy dwoma ukąszeniami. Wszak to prosta droga do mordowania niegroźnych zwierzaków przez napędzanie paniki.