Głogoczów. Podejrzewany o pedofilię 37-latek wpadł podczas kontroli drogowej na zakopiance OPRAC.: Katarzyna Hołuj

KWP w Kraków

Podczas kontroli drogowej w ręce policji zatrzymano poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania przez irlandzki wymiar sprawiedliwości 37-latka z Polski podejrzewanego o pedofilię. W ręce policji wpadł przez to, że jadąc zakopianką przekroczył prędkość. Niedługo potem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie doprowadzili go do prokuratury, a następnie do sądu i aresztu śledczego, gdzie czeka na ekstradycję.