Gmina Biskupice. Woda ze zbiornika Zapanki nie spełnia norm jakości. Kłopoty dla mieszkańców ok. 550 budynków Jolanta Białek

W gminie Biskupice znów pojawiły się kłopoty z wodą. Tym razem dotyczą one złej jakości wody ze zbiornika Zapanki w Przebieczanach (zdjęcie ilustracyjne) fot. Łukasz Zarzycki/Echo Dnia

Wielicki sanepid wydał decyzję o warunkowej przydatności do spożycia wody ze zbiornika Zapanki, z którego płynie ona do ok. 550 domów: w Przebieczanach, Szczygłowie, Biskupicach, Bodzanowie i Zabłociu w gminie Biskupice. To efekt tego, że woda ma „nieakceptowalny zapach”, powodowany przez jej niewłaściwy skład chemiczny. Gmina Biskupice musi teraz w trybie pilnym – do 11 lipca 2021 – naprawić sytuację. A mieszkańcy, na których wniosek pobrano próbkę wody do ostatnich badań, upominają się o zdiagnozowanie przyczyn problemu.