Gmina Charsznica. Będą kolejne scalania gruntów. Tym razem cztery miejscowości

Miejscowości, które obejmie proces scalania są położone głównie w północno-zachodniej części gminy Charsznica. To Jelcza (wartość prac scaleniowych wynosi ponad 10,8 mln), Wierzbie (ponad 3,7 mln), Uniejów Parcela (ponad 2,2 mln) oraz Tczyca (ponad 11,8 mln). Prace scaleniowe w każdej z nich powinny się zakończyć w 2024 roku.

Podstawowym celem scalania jest zastąpienie dużej ilości niewielkich działek rolnych przez działki większe, a co za tym idzie, dogodniejsze do uprawy. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku zastosowania nowoczesnych maszyn. Przy okazji powstaje też nowa infrastruktura: drogi dojazdowe, przepusty, zbiorniki retencyjne, rowy odwadniające itp.

Proces wymaga szczegółowych uzgodnień z właścicielami gruntów rolnych. Pierwszy etap polega na wykonaniu prac geodezyjnych i jest prowadzony przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych.