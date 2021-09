Gmina Dobczyce. Czas na pomoc Iwonie, która zawsze znajdowała czas, aby pomóc innym

Lekarze ze szpitala, do którego trafiła w stanie krytycznym uratowali życie 52-latki, ale skutki wylewu odczuwa do dziś. Niedowład prawej strony ciała spowodował, że nie jest w stanie posługiwać się prawą ręką, w tym także pisać.

Stawiania kroków także uczyła się na nowo. Ta nauka cały czas trwa. Na razie jest w stanie pokonać niewielki dystans podpierając się laską.

Poza tym porusza się na wózku.

Tego wszystkiego nauczyła się przez ostatnich kilka miesięcy (od listopada 2020 roku do lipca br.) w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym, w którym przebywała.

Kiedy mama do niego trafiła, była osobą leżącą. Opuszczała go jako zupełnie inna osoba. Dość powiedzieć, że sama załatwia potrzeby higieniczne. Przy ubieraniu się wymaga pomocy, ale nie sposób tego porównać z tym co było. Wreszcie też, jest w stanie przejść krótki, ale jednak, dystans - mówi Mateusz, syn pani Iwony.