Gmina Dobczyce. O czym powinni pamiętać właściciele pieców? Terminy gonią

Jeszcze pięć miesięcy zostało tym, którzy nie złożyli do tej pory deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ekodoradca gminy Dobczyce szacuje, że do tej pory wpłynęło ich ok. 25 proc. Jest to obowiązek każdego właściciela lub współwłaściciela budynku, w którym zainstalowane jest źródło ciepła. Czas goni też właścicieli „kopciuchów”, które nie zostały jeszcze wymienione na nowe, ekologiczne piece.