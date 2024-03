Kościelec. Teraz już w szkole musi być ciepło. Termomodernizacja pochłonęła ponad 5 mln złotych

- Po likwidacji gimnazjów liczba uczniów nieco się zmniejszyła, ale i tak szkoła Podstawowa w Kościelcu jest naszą największą szkołą poza Proszowicami. Uczy się w niej ponad 250 uczniów. Składa się z czterech połączonych ze sobą budynków, zbudowanych w różnych latach. Całość ma cztery tysiące metrów kwadratowych powierzchni. To jest ogromny obiekt do ogrzewania i utrzymania – mówi burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy.

Inwestycja objęła ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu oraz ścian piwnic. Obiekt zyskał nową instalację centralnego ogrzewania w postaci grzejników i rur rozprowadzających. Nowe jest też oświetlenie budynku oraz stolarka okienna i drzwiowa. Przede wszystkim jednak powstała gazowa kotłownia, złożona z trzech kotłów gazowych. A ponieważ do Kościelca nie sięga sieć gazowa, paliwo jest gromadzone w dwóch podziemnych zbiornikach. Całość uzupełnia instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW.

O tym, jak trudno utrzymać odpowiednią temperaturę w takim rozległym budynku, gdy kotłownia i instalacja centralnego ogrzewania nie działają jak należy, można się było w Kościelcu w ostatnich latach przekonać wielokrotnie. Na naszych łamach opisywaliśmy problemy spowodowane awarią starego kotła co oraz nieudanej próbie zastąpienia go pojedynczym kotłem gazowym. Również ostatnia inwestycja, prowadzona w dużym stopniu w okresie zimowym wiązała się z niedogodnościami, ale dzisiaj wszyscy mają nadzieję, że tamte problemy to już przeszłość i w szkole już nie będą się powtarzać problemy z utrzymaniem właściwej temperatury.

Przy okazji uroczystego oddania inwestycji dyrektor szkoły Jerzy Bysiec podziękował osobom, które przyczyniły się w doprowadzeniu jej do finału. Świadkami wydarzenia byli bardzo licznie przybyli seniorzy, którzy zostali zaproszeni na spóźnione wprawdzie obchody Dnia Babci i Dnia dziadka. Poślizg wynikał jednak z chęci połączenia obu wydarzeń. Babcie i dziadkowie mogli nie tylko obejrzeć odnowioną szkołę, ale też występy uczniów i przedszkolaków oraz nowy, poświęcony zaledwie kilka dni wcześniej, sztandar Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kościelcu.