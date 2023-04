Gmina Dobczyce. Ścieżka rowerowa będzie dłuższa. Zyskają nie tyko rowerzyści, ale także piesi

Obecnie ścieżka rowerowa kończy się na ul. Energetyków na granicy Dobczyc i Stojowic.

Odcinek, którego budowa ruszyła przed kilkoma tygodniami będzie miał ok. 400 metrów i przedłuży istniejącą ścieżkę do skrętu w drogę powiatową do centrum Stojowic.

Skręcając w nią, będzie można dojechać, choć już nie ścieżką, do Czechówki, gdzie zaczyna się 9-kilometrowa ścieżka nad Zatoką Zakliczyńską wybudowana przez gminę Siepraw i oddana do użytku w ubiegłym roku.