Gmina Koszyce planuje duże inwestycje i chce zdobyć na nie dotacje

Drugie z planowanych zadań oświatowych to wymiana sztucznej nawierzchni przyszkolnego boiska w Koszycach. Gmina mogła się poszczycić pierwszym tego typu obiektem na terenie powiatu proszowickiego. Niestety zamontowana wówczas nawierzchnia jest bardzo twarda i w razie upadku istnieje ryzyko urazu. Stąd pomysł na jej wymianę na nawierzchnię nowocześniejszą i bezpieczniejszą. Koszt operacji jest szacowany na 0,5-0,6 mln zł.

- Jeżeli będą brane pod uwagę argumenty merytoryczne, to uważam, że nasz wniosek powinien uzyskać dofinansowanie. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska mam informację, że pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną –

Największe z planowanych zadań to termomodernizacja Centrum Oświatowego w Koszycach oraz Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich. Docieplenie, montaż instalacji fotowoltaicznej, częściowa wymiana stolarki to tylko część z zaplanowanych prac, których wartość jest szacowana na 4,8 mln złotych. Gmina ubiega się o dotacje na inwestycję z Funduszy Norweskich.

Plany zakładają również modernizację ujęcia wody pitnej w Witowie. W tej chwili czynne są trzy z sześciu tamtejszych studni. Trzy od dawna są wyłączone z eksploatacji. Z przekazanych na sesji informacji wynika, że miałaby jej zastąpić siódma studnia. Odwierty wykazały, że jej wydajność będzie wynosić około 20 metrów sześciennych na godzinę.

Odrębnym tematem są drogi. Z rządowego Funduszy Rozwoju Dróg gmina Koszyce zamierza ubiegać się o dotacje na remont dróg w Przemykowie oraz Rachwałowicach. Oprócz tego należałoby zmodernizować drogi w Sokołowicach (Kępa – Stara Wieś) oraz w Modrzanach (dojazd do ujęcia wody). Obie były już zgłaszane do funduszu wspierającego remonty dróg uszkodzonych przez klęski żywiołowe, ale bez efektu. - Ponieważ z naszego punktu widzenia są one bardzo ważne, bierzemy pod uwagę zmodernizowanie ich za własne środki – zapowiada burmistrz Rybak.