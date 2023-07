Gmina Mogilany. Nieletni motocykliści uciekali przed policjantami

Do zdarzenia doszło w minioną w niedzielę, 23 lipca. Policjanci z komisariatu w Świątnikach Górnych podczas patrolu na terenie gminy Mogilany zauważyli dwóch mężczyzn w kaskach. Obok nich stały zaparkowane motocykle crossowe. Mężczyźni, widząc zbliżający się radiowóz, szybko wsiedli na motocykle i odjechali. Kiedy policjanci ruszyli za nimi, wydając przy tym sygnały świetlno–dźwiękowe, kierujący je zlekceważyli i kontynuowali ucieczkę z jeszcze większą prędkością.

Po chwilowym pościgu jeden z motocyklistów postanowił się zatrzymać. Okazało się, że to czternastolatek bez uprawnień do prowadzenia tego typu pojazdów. Motocykl, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Nieletni został zatrzymany.

Następnie policjanci ustalili personalia drugiego uciekiniera, którym okazał się trzynastolatek i zatrzymali go w miejscu zamieszkania. Podobnie jak jego kolega nie posiadał uprawnień do prowadzenia motocykla, który również nie został dopuszczony do ruchu.