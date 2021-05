Gmina Myślenice. Zamiast 1 mln zł na dotacje do wymiany pieców będzie 1,5 mln zł, a może nawet więcej

Myślenice. Dodatkowe pół miliona złotych na wymianę kopciuchów

Duże zainteresowanie Myślenickim Programem Wymiany Pieców spowodowało, że władze gminy zdecydowały o zwiększeniu puli z 1 mln zł do 1,5 mln zł. Decyzję ogłosił burmistrz we wtorek (11 maja) w drugim dniu naboru wniosków do tego programu. Oznacza to, że nie ok. 150 osób, ale ponad 200 będzie mogło skorzystać z pomocy finansowej i jeszcze w tym roku wymienić stary piec na ekologiczny.