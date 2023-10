Gmina Proszowice. Niewielkie szanse na spełnienie norm segregacji odpadów

- W pierwszym półroczu 2023 roku selektywnie zebrano 0,4 procent mniej odpadów segregowanych, niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Jeżeli ten trend w Państwa gminie się utrzyma, osiągnięcie wskaźnika recyklingu w tym roku nie będzie możliwe. Jeżeli wskaźnik recyklingu za 2023 rok i kolejne lata nie zostanie osiągnięty będzie to mogło powodować wzrost kosztów gospodarowania odpadami – napisał pełnomocnik Miki Karol Jakubowski.

Jak poinformowała trudniąca się odbiorem odpadów z terenu gminy Proszowice firma Miki, poziom recyklingu w pierwszym półroczu bieżącego roku w gminie wyniósł 12,3 procent. Spodziewany poziom na koniec roku to niespełna 26 procent. Tymczasem norma mówi o poziomie 35-procentowym. Jego osiągnięcie wymagałoby niewiarygodnej wręcz mobilizacji w ostatnim kwartale bieżącego roku. A raczej trudno się jej spodziewać, skoro z danych przedstawionych przez firmę wynika, że mieszkańcy gminy w tym roku segregują śmieci mniej chętnie niż w poprzednim.

Problem z osiągnięciem wymaganych wskaźników mają nie tylko Proszowice. Według danych WIOŚ w 2020 roku poziomu nie osiągnęło ponad 800 gmin w Polsce, a w samej Małopolsce 48 (na 182 gminy). Problemy dotyczą zarówno małych gmin wiejskich jak i dużych miast.

Z drugiej strony firma odbierająca odpady zwraca uwagę, że do tej pory wszystkie obsługiwane przez nią gminy osiągały wymagany poziom recyklingu. Działo się tak dzięki segregacji prowadzonej przez mieszkańców oraz podmioty gospodarcze, a także wydzielaniu surowców wtórnych z odpadów zmieszanych na przeznaczonych do tego instalacjach. Również w tym roku większość gmin, które obsługuje Miki jest na dobrej drodze, by wymagany poziom recyklingu osiągnąć.