Gmina Proszowice. Wiesz, gdzie głosować w niedzielę? Komisji jest prawie dwa razy więcej Aleksander Gąciarz

W Domu Kultury w Proszowicach mieści się siedziba Komisji Obwodowej nr 3 Aleksander Gąciarz

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. W porównaniu do tych z ubiegłych lat, znacznie zwiększyła się liczba lokali wyborczych. W poprzednich wyborach na terenie gminy Proszowice pracowało 14 komisji obwodowych. Teraz jest ich aż 25. Aby ułatwić dotarcie do właściwego lokalu i uniknąć pomyłek podajemy, gdzie należy oddać swój głos.