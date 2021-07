Gmina Skawina po dwóch podtopieniach. Burmistrz ogłosił stan alarmu przeciwpowodziowego

Zdecydowałem się ogłosić stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie całej gminy Skawina w niedziele 18 lipca 2021 r o godz. 10. Będzie obowiązywał do odwołania. Stan wody na rzece Skawince jest wciąż bardzo wysoki. Była 1,8 metra powyżej stanu alarmowego. Wczesnym popołudniem nieco spadła o jakieś 45 cm w stosunku do stanu najwyższego - mówi nam Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny.

Przez podtopienia i zalania dróg autobusowa linia aglomeracyjna 253 została skierowana na trasę objazdową. Od cmentarza w Skawinie autobus jedzie do Rynku i dalej przez Rzozów po trasie linii 263 do przystanku Radziszów PKP. Wyłączone zostały przystanki w Skawinie n Popiełuszki do Woli Radziszowskiej.