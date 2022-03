Gmina Sułoszowa. Dwa dotowane autobusy kursują po gminie, ale to wciąż mało

Po głównej trasie w gminie Sułoszowa jeżdżą busy prywatnych przewoźników wożąc pasażerów do Olkusza i do Skały.

W godzinach szczytu jeżdżą bez problemu, ale poza nimi, przy niesprzyjającej pogodzie można postać na przystanku i nie doczekać się busa - mówi kobieta z Sułoszowej.

Problem łagodzą linie dotowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zaczęły kursować przed dwoma laty, ale już w 2020 r. pandemia pomieszała szyki i ludzie przestali korzystać z tej komunikacji. Teraz dwie z tych linii kursują nadal - jedna wojewódzka, druga gminna.

W tym roku Urząd Marszałkowskie znów uruchomił autobus Olkusz - Sułoszowa - Kraków. To kursy głównie dla tych, którzy skarżyli się że wieczorem nie mogą dojechać z pracy i ze szkoły. Jednak to tylko jeden kurs dziennie. Autobus z Olkusza wyjeżdża o godz. 18.40 i przez Sułoszową oraz gminy Skała i Zielonki dojeżdża do Krakowa. A z krakowskiego dworca autobusowego wyjeżdża na tą samą trasę o godz. 20.05.