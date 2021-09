Gmina Wieliczka. Droga przez Grabówki zmieni się w plac budowy. Będą gigantyczne utrudnienia w ruchu

Ogromna inwestycja jest na etapie przygotowywania organizacji ruchu na czas prowadzenia prac. Dokument ma być gotowy do trzech tygodni, co oznacza, że droga przez Grabówki zmieni się w plac budowy na przełomie września i października 2021.

- Ustaliśmy z wykonawcą robót, że na razie – do końca tego roku – zajmie jeden pas jezdni, co umożliwi wprowadzenie na trasie przez Grabówki ruchu wahadłowego. Na tym etapie prac będą prawdopodobnie konieczne także okazjonalne - całkowite zamknięcia drogi, ale na krótki czas (rzędu kilku godzin – red.). Będziemy prosić firmę, by prowadziła roboty w taki sposób, by utrzymać płynność ruchu i umożliwić terminowy przejazd m.in. komunikacji publicznej. Natomiast z początkiem przyszłego roku trudno będzie uniknąć zamknięcia drogi przez Grabówki – powiedział nam Adam Kardas z Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.