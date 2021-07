Gmina Wieliczka. Krajobraz po burzach: uszkodzone dachy, połamane drzewa. Już prawie 100 interwencji straży pożarnej Jolanta Białek

Burze, które przeszły trzykrotnie - od nocy ze środy na czwartek (15 lipca), począwszy od godz. 1 – nad gminą Wieliczka, nie oszczędziły właściwie żadnej miejscowości. Wichura powaliła wiele drzew i konarów, w niektórych rejonach zerwane zostały linie energetyczne. Doszło do podtopień posesji i piwnic. Uszkodzone zostały dachy kilku domów i zabudowań gospodarczych. Trwa usuwanie szkód. W czwartek do godz. 13 strażacy interweniowali już prawie 100 razy. To nie koniec, do PSP w Wieliczce wciąż napływają kolejne zgłoszenia.