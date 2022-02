Gmina Wieliczka. Uciekał przed policją, bo miał narkotyki. 28-latkowi grozi więzienie Jolanta Białek

materiały Policji

Do zdarzenia doszło w w rejonie Zabawy koło Wieliczki. 28-letni kierowca renault uciekał przed policją, ponieważ jak się okazało – miał sobie marihuanę. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.