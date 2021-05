Gmina Wiśniowa. Obserwatorium Astronomiczne zaprasza w weekendy. Ruszają zapisy na pokazy nieba

Wyjątkiem są pokazy otwarte. Takie zaplanowane są na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy na niebie widoczne będą Perseidy.

Podczas spotkań obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

Obserwatorium można też odwiedzać w dzień, w weekendy od godz. 11 do 16 (o tej godzinie jest ostatnie wejście). W pogodne dni przez umieszczony na tarasie teleskop można obserwować Słońce. W tych pokazach może wziąć udział 20 osób.

Warto nas odwiedzić, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, zobaczyć Słońce, które „budzi się do życia”. Jego aktywność, która ma swój 11-letni cykl, teraz zaczyna się zwiększać co przejawia się tym, że zaczynają pojawiać się wybuchy, plamy słoneczne i pochodnie. Wszystko to można obserwować przez nasz teleskop