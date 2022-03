Gmina Zabierzów przygotowuje nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Będą nowe tereny budowlane

Nowe plany są przygotowywane od kilku lat. Cała procedura kompleksowej zmiany planów zaczęła się już w 2014 roku. Spośród 23 wiosek gminy Zabierzów obecnie plany są sporządzane dla 11 miejscowości: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice.

Mieszkańcy składali wnioski o zmiany w planach jeszcze w 2016 roku. Obecnie procedura jest mocno zaawansowana są wyłożenia planów. Poprzedni plan dla tych wiosek obowiązywał od 2004 roku, ale ostatnie zmiany w nim robiono w 2017 roku. Wówczas jeden dokument był dla wszystkich 11 sołectw. Teraz dla każdego sołectwa powstają odrębne plany.

Jak poinformowała nas wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan cała procedura dla poszczególnych miejscowości może potrwać jeszcze rok. W 2022 r. były już rozpatrywane uwagi mieszkańców Brzoskwini do planu zagospodarowania. Ponadto rozpatrywano wnioski mieszkańców Brzezinki, a następnie od połowy lutego do 18 marca trwało wyłożenie projektu planu dla Brzezinki. Jednocześnie z początkiem marca rozpoczęło się rozpatrywanie wniosków do planu zagospodarowania dla Karniowic.