Gołcza. Co trzecia złotówka na inwestycje. I jeszcze zmniejszyli dług...

Gminne wydatki w 2022 roku wyniosły w Gołczy niespełna 45 milionów złotych. Na inwestycje wydano z tego ponad 30 procent bo 15,5 mln zł, przy czym 10,2 mln zł udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Co najistotniejsze, nie został zaciągnięty żaden nowy kredyt ani pożyczka. Spłata wcześniejszych zobowiązań sprawiła natomiast, że spadły one o prawie jedną czwartą (23 procent) w stosunku do roku 2021.

Pytany o receptę na podobny „cud gospodarczy” wójt Blacha odpowiada:

- Staramy się oszczędzać własne środki, a jednocześnie przyciągać jak największe sumy ze źródeł zewnętrznych. A że ubiegły rok był pod tym względem dobry, było sporo możliwości zdobycia dodatkowych pieniędzy, to uzyskaliśmy takie dobre wyniki – tłumaczy wójt.

To jednak nie wyjaśnia wszystkiego, bo podobną strategię stara się realizować zdecydowana większość gminnych włodarzy, a skutki bywają różne. Lesław Blacha przypomina jednak, że gmina zaczyna zbierać owoce decyzji, podjętych przed kilkoma laty. Chodzi o wykup gruntu w Trzebienicach, na którym powstała strefa gospodarcza.