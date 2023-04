Gospel w Sieprawiu. Przed nami finałowy koncert

Historia gospel w Sieprawiu zaczęła się w 2005 roku od warsztatów, ale wtedy jeszcze nie takich jak te, dla wokalistów, ale zajęć dla dyrygentów. Ich popularność sprawiła, że w 2007 roku zdecydowano się na formułę dla tych, którzy śpiewają lub chcą zacząć śpiewać gospel. I tak wydarzenie, które początkowo gromadziło ok. 30 osób zamieniło się w takie, gdzie tych osób było prawie dziesięć razy tyle, a na pewno grubo ponad 200. Jak mówi Ewa Kapelska – Słysz, pomysłodawczyni i współorganizatorka warsztatów, nigdy nie chodziło o liczby, ani tym bardziej o bicie rekordów frekwencji. Zawsze zaś tym co powodowało, że ludzie chcieli tu przyjeżdżać i przyjeżdżali była chęć spotkania z drugim człowiekiem i z Bogiem, w wspólny śpiew i uwielbienie.

W tym roku wśród ponad 100 uczestników są osoby z Polski a nawet z zagranicy, a dokładnie z Wielkiej Brytanii. I wcale nie chodzi o instruktora Clintona Jordana (notabene dobrze już znanego z poprzednich edycji).

To pandemia i wymuszone przez nią przeniesienia warsztatów do sieci sprawiło, że społeczność stała się międzynarodowa.

Drugą, oprócz Clintona, osobą pod okiem której ćwiczą w tym roku uczestnicy jest Marcelina Gawron. On pracuje z dorosłymi, ona z dziećmi.

W niedzielę będzie ich można usłyszeć wszystkich razem.

Kto choć raz był na koncercie wieńczącym sieprawskie warsztaty gospel wie jak niezwykłe to przeżycie. Kto nie był warto, aby się przekonał.