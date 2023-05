Gospodynie z Woli Radziszowskiej w strojach ludowych na rowerach pojechały na majówkę do Kalwarii

NOWE Dziedzictwo odc. 24. Yusuf chce odwiedzić grób matki. Streszczenie odcinka [09.05.23]

Yusuf prosi Seher, aby zaprowadziła go na grób matki. co na to Yaman? Tymczasem Kiraz jest w niebezpieczeństwie, ponieważ zobaczyła ją policja. Co jeszcze się...