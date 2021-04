Goszcza. Uczniowie szkoły podstawowej doczekają się prawdziwej sali gimnastycznej. Przybędą też dwie pracownie

FLESZ - Koniec nauki hybrydowej. Dzieci wracają do szkół

Są na to warunki, bo szkolny teren obejmuje prawie dwa hektary. A dzieci przybywa. Obecnie w SP uczy się około 150 dzieci i zainteresowanie rodziców nauką dzieci w szkole w Goszczy rośnie.

Kompleks sportowy na zewnątrz będą tworzyć m.in. boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, bieżnia i skocznia.

- Nie możemy się doczekać na nowy obiekt sportowy. Cieszymy się, że inwestycja obejmie też budowę dwóch sal dydaktycznych, kompleksu boisk, a także parkingu i wjazdów. Cały obiekt będzie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne

Głównie z dwóch powodów. Pierwszy to wysoki poziom nauczania w szkole, a drugim będzie właściwa infrastruktura.

Rodzice zapisując dzieci do szkoły bardzo często pytają czy są w niej warunki do rozwoju fizycznego.

Sala za półtora roku

- Budowa zostanie rozpoczęta w drugim półroczu tego roku, a oddanie całej inwestycji zaplanowano na październik przyszłego roku

– informuje Maria Sado, pełnomocnik ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy.

Wymienia wyposażenie tej nowoczesnej sali gimnastycznej, m.in. w tablice do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki, drabinki gimnastyczne, ławeczki, elektroniczna tablica wyników oraz siatka ochronna na okna.

Będą trybuny

Dyrektor Łach zaznacza, że też ważnym elementem urządzenia sali będą trybuny dla 60 osób, co pozwoli np. uczniom dwóch klas na kibicowanie w rozgrywkach.