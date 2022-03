Grozi nam susza i mamy w tym swój wkład

Jeśli zerknąć w wieloletnie statystyki opadów, to środek Polski, Kujawy i Wielkopolska, mieszczą się w kategorii półpustyń. Co prawda od czasu do czasu z chmur spływały potoki wody, lecz było ich tak dużo, iż nie zdążyły wsiąknąć w glebę. To te lokalne podtopienia, które szybko wyschły.

Marzec 2022 okazał się być nie tylko miesiącem ciepłym, ale i suchym. Kolejny rok z rzędu. Miniona dopiero co zima skąpiła śniegu, choć lokalne w górach wciąż zalega gruba warstwa. Wszystko to kropla w morzu potrzeb. Proszę zerknąć za okno. W miejscu soczystej, wiosennej zieleni widać zakurzone, rachityczne źdźbła trawy, nędzne listeczki na gałązkach. Chciałem utoczyć nieco brzozowego soku, ale zebrałem ledwo kilka szklaneczek pysznej cieczy. Jeśli brzoza nie potrafi wyciągnąć z ziemi wody, to mamy problem. Z wielu okolic zniknęły bobry.