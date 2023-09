Grupa Azoty poprawia swoje wyniki w trzecim kwartale

Jak podaje Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty SA, na jej wyniki w drugim kwartale br. istotny wpływ miał ograniczony popyt w najważniejszych dla Grupy Kapitałowej obszarach. W dużej mierze było to skutkiem napływu na europejski rynek produktów ze wschodu i kierunków azjatyckich, wytwarzanych w oparciu o tańsze surowce i bez konieczności ponoszenia kosztów europejskiej polityki klimatycznej.

Te wyniki były spowodowane kumulacją niekorzystnych czynników rynkowych dla wszystkich producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej. Było to konsekwencją skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz zawieszenia ceł przez Unię Europejską na import mocznika i amoniaku spoza UE.

Grupa Azoty przedstawiła swoje wyniki finansowe za II kwartał 2023 r. Są one zgodne z szacunkami. W tym okresie przedsiębiorstwo uzyskało skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%.

Silna presja cenowa, zawirowania na rynku surowców

Ograniczony popyt na produkty Grupy Azoty to niejedyny czynnik, który miał wpływ na jej wyniki w II kwartale br. Przedsiębiorstwo odnotowało też silną presję na dalsze obniżane cen produktów (w kontrze do inflacji). Spadek sprzedaży w połączeniu z niskim popytem wymuszał konieczność elastycznego dostosowywania produkcji do potrzeb rynku w kluczowych segmentach biznesowych.