Grupa środowiskowa daje wsparcie już od 25 lat! Jubileusz w Sułkowicach

Postanowili, że podobne spotkania powinny się odbywać dużo częściej, bo co miesiąc i to regularnie. Nie tylko z udziałem dzieci, ale także rodziców. Zaprosili kilkadziesiąt rodzin.

Widziałam jakie znaczenie dla mam tych dzieci miało to, że mogą na takim właśnie nieformalnym spotkaniu usiąść razem i porozmawiać ze sobą o wszystkim. Podzielić się doświadczeniami, wymienić wiedzą. Nie wiem czy to właśnie nie to było tym co wtedy było im najbardziej potrzebne. W każdym razie to właśnie dzięki mamom mamy teraz w Sułkowicach tak świetnie zorganizowaną rehabilitację dla osób niepełnosprawnych - dodaje pani Danuta.