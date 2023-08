Grzymałów. Zaproszenie na wystawę haftów. Zostało kilka dni

Inspiracją do urządzenia ekspozycji stały się ocalone od zniszczenia hafty Katarzyny Wątorek (1901-1987), babci Marty Trybulec. To one stanowią zasadniczą część prezentowanych zbiorów. Pozostałe eksponaty pochodzą z kolekcji Lucyny Nieniewskiej i Krzysztofa Rzoncy, Barbary Rybickiej, Aliny Walczewskiej-Góreckiej, Eckarta Kirschnera, Henryka Jankowicza oraz Stanisława Chmiela i Teresy Waydowicz. Konsultantem merytorycznym wystawy jest dr Katarzyna Moskal z Muzeum Krakowa.

Wystawę można zwiedzać w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 12–18. Ostatnim dniem zwiedzania jest 27 sierpnia. Organizatorem ekspozycji jest Fundacja im. Władysława Żeleńskiego, a sfinansowały ją województwo małopolskie i gmina Słaboszów.