Hołownia w Pałecznicy: Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS

Lider PSL zapowiedział też wprowadzenie PIT-u rodzinnego (możliwość wspólnego rozliczania się rodziców i dzieci), cen minimalnych w rolnictwie i większy udział samorządów w podatkach PIT i CT. Przedstawił też swój pomysł na likwidację kolejek do lekarzy.

- Jeżeli ktoś w ciągu 60 dni nie dostanie się do lekarza w placówce publicznej i będzie zmuszony do skorzystania z prywatnej wizyty, NFZ zwróci mu za nią pieniądze – mówił.

Szymon Hołownia mówił m. in. o tym, że na skutek pęknięcia, jakie występuje w Polsce, staje się ona wewnętrznie słaba, co mogą wykorzystać nasi wrogowie.

- Grozi nam taka sytuacja jak w Izraelu, gdzie Netanjahu, wprowadzając swoje reformy sądownictwa a la Ziobro, doprowadził do podziału wśród obywateli, do protestów na ulicach, a Hamas tylko na to czekał. Nikt nie odważył się zaatakować Izraela, jak był monolitem. My dzisiaj musimy wyciągnąć z tego wnioski – mówił i dodał, że na skutek działań partii rządzącej „Polska jest skłócona z połową świata”, a głosowanie za nią oznacza „pełzający polexit”.