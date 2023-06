Igrzyska Europejskie 2023. Strefa kibica w Myślenicach, a w niej sztuki walki rodem z Tajlandii

W Myślenicach, które są jednym z miast partnerskich odbywających się właśnie Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, w niedzielę (25 czerwca) rozpoczęły się sportowe zmagania i otwarta została strefa kibica. W tej ostatniej w dniu otwarcia można było oglądać pokazy boksu tajskiego, czyli muaythai, bo Myślenice są właśnie areną tej dyscypliny. Strefa będzie czynna do 27 czerwca, bo wtedy odbędą się finały walk w muaythai. Wstęp do niej, podobnie jak do hali na zawody, jest wolny.

Oprócz niej będą także areną dla zawodników kickboxingu, ale to dopiero od piątku (30 czerwca). Ogromnie cieszymy się, że Myślenice są jednym z miast gospodarzy Igrzysk Europejskich 2023 i od środy, od kiedy w Krakwie zapłonął znicz z Ogniem Pokoju, nie mogliśmy się doczekać pierwszych wydarzeń sportowych, które odbędą się w naszej hali w Myślenicach – mówił podczas otwarcia strefy kibica burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. Oprócz kibiców, przywitał on też przybyłych do Myślenic trenerów, działaczy i zawodników. Tylko tych ostatnich związanych z muaythai jest 80, a kolejnych 123 to zawodnicy kickboxingu. Mam nadzieję, że czas jaki spędzicie w Myślenicach będzie czasem dobrym, a wszystkim zawodnikom życzę dobrej, sportowej rywalizacji – dodał burmistrz. W niedzielę do strefy kibica zorganizowanej przez gminę Myślenice przy współpracy z Ambasadą Królestwa Tajlandii i federacją muaythai, przybyli kibice znający i ceniący sobie tę dyscyplinę, ale też tacy, dla których to nowinka, na dodatek egzotyczna, bo wywodząca się z dalekiej Tajlandii.

O to, aby przybliżyć im tajski sport i jego „otoczkę” zadbali sami Tajowie.

Tajowie zaprezentowali m.in. walkę na miecze oraz taniec wai khru, który to wykonując zawodnik oddaje szacunek swojemu trenerowi, rodzicom oraz przeciwnikowi. O wszystkim tym opowiadał w czasie prezentacji Tajów, Rafał Simonides, mistrz muaythai i były trener reprezentacji Polski w tej dyscyplinie.

Jak mówił w rozmowie z nami, to pierwszy raz, kiedy muaythai jest w programie Igrzysk Europejskich. Dla zawodników i działaczy to nie tylko radość i powód do dumy, ale także nadzieja na to, aby w przyszłości boks tajski stał się dyscypliną olimpijską.

W Myślenicach wśród 80 zawodników muaythai z całej Europy nie zabraknie też Polaków. To m.in.

Łukasz Radosz, kilkukrotny mistrz świata, Gabriela Kuzawińska, medalistka Mistrzostw Świata i Europy oraz Martyna Kierczyńska, mistrzyni świata. Muaythai w Polsce jest popularne od lat 90-tych XX wieku, a w roku 2001 odbyły się pierwsze mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie.

Jak mówił nam Rafał Simonides, choć to stosunkowo młody sport w Polsce to cieszący się estymą, a tym co go wyróżnia i przyciąga uwagę jest fakt, że jest bardzo widowiskowy. Używa się w nim „ośmiu broni” (nazywany jest zresztą sztuką walki ośmiu broni): pięści, łokci, kolan i nóg.

