Jak oni gadają, czyli Kliszczacy w konkursie na gadkę. Wrócili z nagrodami

Pan Marek opowiedział o tym jak wyglądał cały roczny cykl pracy w gospodarstwie, gdzie jak mówił, „kalendarz my mieli wypełniony jak gwiazdy disco polo koncertami teroz, no cheba ze loło, to wtedy na wsi święto było”.

Pan Grzegorz skupił się na wykopkach, jako, że podczas jednej z poprzednich edycji konkursu, której tematem przewodnim było dawne jedzenie, mówił o ziemniakach.

Z jego gadki można się dowiedzieć czym była „tuka” i dlaczego najlepsza była „grano tuka”.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że ten zwyczaj – tukę - od kilkunastu lat wskrzesza i pielęgnuje inny Kliszczak – Andrzej Słonina z Bogdanówki.