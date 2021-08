Jak pozbyć się wrednego kleszcza

Na pierwszy ogień idą domowe zwierzaki. Jeśli nie zabezpieczyć ich specjalnym preparatem, to z najbliższego spaceru przywleką krwiopijcę. W ciągu paru dni opity krwią pasożyt spadnie na ziemię i złoży jaja. Trawnik zapełnią setki larw zwanych nimfami. Nim dobiorą się do naszej skóry utuczą się na gryzoniach. Tak więc przyda się wszystko, co przepędza nornice i myszy.

Elektronika i rośliny o niemiłym zapachu. Choćby korona cesarska, której mocnej woni większość gryzoni nie toleruje. Przy okazji korona cesarska pięknie kwitnie wczesną wiosną. Zdecydowania ostrzegam przed drogą na skróty, czyli chemikaliami. Tu i ówdzie reklamują skuteczne opryski całego ogrodu, jako najlepszy sposób na likwidację krwiopijców. Owszem, kleszcze zginą. Przy okazji pożyteczne pająki i roztocza. Za rok kleszcze wrócą do ogrodu bez wrogów naturalnych. W licznych hordach.