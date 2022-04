Jak prowadzić biznes w kryzysie? Rób tylko to, na co masz wpływ. Nie zatrzymasz inflacji, ale możesz tak zorganizować firmę, by z nią żyć

- Ledwie rząd ogłosił koniec pandemii, a wybuchł kolejny kryzys, związany z napaścią Rosji na Ukrainę. Jak to zmieniło warunki prowadzenia biznesu?

- Ten kryzys ma kilka wymiarów, a najważniejszy od pierwszych dni jest, oczywiście, wymiar ludzki, związany z cierpieniem Ukraińców i napływem do Małopolski setek tysięcy uchodźców. Mamy do czynienia z naglą zmianą struktury mieszkających w naszym kraju cudzoziemców – na ogromną skalę.

- Dotarły do nas głównie kobiety z dziećmi, zaś wielu ukraińskich mężczyzn wyjechało na wojnę.

- Z tego powodu kilka sektorów gospodarki będzie miało problem z utrzymaniem działalności na dotychczasową skalę. Mam na myśli budownictwo, transport, magazyny, znaczną część produkcji.

- Tam już wcześniej trudno było znaleźć pracowników.

- Teraz stało się to jeszcze większym wyzwaniem. A są przecież inne. Za sprawą największych od lat podwyżek stóp procentowych rosną koszty finansowania inwestycji, ale też konsumpcji. To ważne, gdyż konsumpcja była dotąd – obok eksportu - jednym z głównych motorów naszego rozwoju gospodarczego. Dzisiaj zwiększone przez inflację wydatki gospodarstw domowych na utrzymanie mieszkań, na media, ale też spłatę kredytów mieszkaniowych, sprawiają, że dochód rodzin przeznaczany na konsumpcję mocno się kurczy. To nie jest dobra wiadomość dla przedsiębiorców, bo popyt na produkty lub usługi wielu z nich jest i będzie ograniczony.