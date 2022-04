Kolejne zmiany w podatkach i składce zdrowotnej. Doradcy i księgowi wskazują nonsensy i apelują do premiera o korekty w Ładzie Zbigniew Bartuś

Doradcy podatkowi, księgowi i szefowie biur rachunkowych apelują do premiera o uwzględnienie ich postulatów dotyczących nowej składki zdrowotnej. Dowodzą, że wprowadzone od 1 stycznia rozwiązania są nie tylko niejasne i niezrozumiałe, ale też w wielu miejscach pozbawione sensu i skrajnie niesprawiedliwe. Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od 1 lipca 2022 mają wejść w życie kolejne rewolucyjne zmiany w podatkach. Ich celem jest wyeliminowanie największych wad Polskiego Ładu, za sprawą których w systemie podatkowym zapanował chaos nie do ogarnięcia dla podatników i ich doradców, ale też dla urzędników skarbówki i ZUS. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawickiego, wszyscy, którzy stracili na Polskim Ładzie tym razem naprawdę zyskają. Odpowiedzialny za pakiet poprawek Artur Soboń, wiceminister finansów, mówi, że zgodnie z planem, projekt ma trafić do Sejmu jeszcze pod koniec kwietnia. Tymczasem doradcy podatkowi, księgowi i szefowie biur rachunkowych apelują do premiera o uwzględnienie ich postulatów dotyczących nowej składki zdrowotnej. Dowodzą, że wprowadzone od 1 stycznia rozwiązania są nie tylko niejasne i niezrozumiałe, ale też w wielu miejscach pozbawione sensu i skrajnie niesprawiedliwe.