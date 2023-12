Jaki podatek gruntowy w przyszłym roku? Sprawdź, jakie są stawki w rolniczych powiatach

Radni gminni mają bowiem prawo kwotę ceny żyta do celu obliczenia podatku obniżyć. I wtedy to tę przyjętą przez radę kwotę mnoży się razy 2,5. Na terenie powiatu proszowickiego w tym roku z możliwości obniżenia kwoty ogłoszonej przez GUS nie skorzystano w Nowym Brzesku i Koniuszy. To oznacza, że tam stawki podatku wyniosą ustawowe 224,07 zł za każdy hektar.

Podatek gruntowy ma swoją specyfikę. Podstawę do jego obliczenia stanowi co roku średnia cena skupu kwintala żyta, którą w październiku ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Do obliczenia podatku z jednego hektara tę sumę mnoży się razy 2,5. W tym roku cena „gusowska” wynosi 89,63 złote, co oznacza, że stawka podatku z jednego hektara powinna wynieść 224,07 złote. Ale to tylko model, od którego są odstępstwa.

W pozostałych gminach radni podstawę obliczenia podatku obniżyli. Pałecznicy do 80 zł, co skutkuje stawką podatku w wysokości 200 zł/ha. W Radziemicach do celu obliczenia podatku zastosowano kwotę 77 zł, co daje w przeliczeniu 192,50 zł podatku z hektara. Jeszcze dalej poszli radni w gminie Proszowice, gdzie podatek wyniesie 185 zł/ha (cenę żyta obniżono do 74 zł).

Nowych stawek nie uchwaliła się jeszcze Rada Gminy Koszyce. Ma to nastąpić na sesji zaplanowanej na 12 grudnia. Projekt uchwały w tej sprawie zakłada obniżenie ceny żyta do 80,80 zł, co dałoby podatek w wysokości 202 zł/ha.

W powiecie miechowskim stawki podatku rolnego są tradycyjnie niższe niż u sąsiadów z rejonu Proszowic. Wyjątkiem jest Charsznica, gdzie co rokuj podatek oblicza się na podstawie stawki podanej przez GUS. We wszystkich pozostałych radni skorzystali z możliwości obniżenia stawki i to znacznie. W Gołczy podatek wyniesie 185 zł/ha (stawka gusowska zmniejszona do 74 zł), w Racławicach 182,50 zł/ha (żyto 73 zł), a w Miechowie 180 zł/ha (żyto 72 zł).