Jaksice. Zderzenie dwóch samochodów na DK79. Jedna osoba poszkodowana [AKTUALIZACJA]

Do kolizji doszło na tzw. serpentynach w Jaksicach. Kierowca samochodu marki ssangyong nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków, zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z fiatem. W wyniku uderzenia pierwszy z pojazdów wpadł do przydrożnego rowu, gdzie się przewrócił.

Uczestnikom zdarzenia nic poważnego się nie stało. Strażacy ochotnicy z Nowego Brzeska poinformowani jedynie, że jeden z kierowców został opatrzony na miejscu, nie wymagał przewiezienia do szpitala.

Sprawca zdarzenia był trzeźwy, został ukarany mandatem. Obaj uczestnicy kolizji poruszali się samochodami o numerach rejestracyjnych powiatu brzeskiego.

Prędkość ma we krwi - wywiad z Maciejem Gładyszem