Janowiczki. Panorama Racławicka symbolicznie wróciła do domu. Kopia oficjalnie otwarta

Przygotowanie ekspozycji zajęło aż trzy lata. Należało uzyskać zgodę na wykonanie zdjęć oryginalnej panoramy, uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków, przygotować projekt i pozwolenie na budowę. Całość kosztowała ponad 370 tys. zł, przy czym środki pochodziły ze źródeł zewnętrznych, w tym 160 tys. zł Urzędu Marszałkowskiego. Choć oficjalnie obiekt został udostępniony w czwartek (31 sierpnia) to można go było oglądać już od jakiegoś czasu. I cieszy się zainteresowaniem.

- Przez wiele lat czuliśmy pewien niedosyt z tego powodu, że brakowało elementu krajobrazu historycznego, oddającego atmosferę bitwy. Zwracali nam na to uwagę również przyjeżdżający do Racławic turyści. Dlatego postanowiliśmy ten brak uzupełnić – mówi wójt Adam Samborski.

- Jesteśmy nawet nieco zaskoczeni, bo nie było żadnej reklamy, a już sporo osób przyjeżdżało naszą panoramę oglądać. Wieści się szybko rozeszły, bo mamy tu gości z Krakowa i innych okolic – dodaje wójt Samborski.

Oryginalna Panorama Racławicka powstała między sierpniem 1893 a majem 1894 roku. Jej dwaj główni autorzy to Jan Styka i Wojciech Kossak. Dzieło zostało odsłonięte w czerwcu 1894 roku we Lwowie i cieszyło się ogromną popularnością. Po II wojnie światowej Panorama trafiła do Wrocławia, ale ze względów politycznych nie mogła być eksponowana.