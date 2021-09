Jawornik. Marzenie o nowym przedszkolu wreszcie się spełni. Umowa na budowę została podpisana

Obecnie przedszkole od początku, czyli od 1963 roku mieści się w starym, ponadstuletnim budynku. Problemów jest wiele, ale najważniejsze to ciasnota dająca się we znaki już uczęszczającym tu dzieciom, grzyb i brak wystarczającej liczby miejsc, aby przyjąć wszystkich chętnych. Tymczasem Jawornik to jedna z tych miejscowości gminy, gdzie domów i mieszkańców stale przybywa. Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu jest duże także dlatego, że działa tu strefa przemysłowa, w której pracuje wielu mieszkańców wsi.

Żeby móc przyjąć więcej dzieci jadalnię zaadaptowano na salę dydaktyczną. Od nauczycieli i dzieci wymaga to dobrej logistyki, bo oddział, który z tej sali korzysta musi ją opuszczać za każdym razem, kiedy inny oddział przychodzi tu na posiłek.