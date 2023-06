Jubileusz Respektu Myślenice! Kobiecy futbol nad Rabą ma się świetnie

Jednym z gości honorowych uroczystości była Teofila Górka, założycielka UKS Andrusy Lipnik, o której Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, dyrektor sportowa LKS Respekt Myślenice powiedziała, bez niej nie wiadomo czy w ogóle byłby Respekt.

Nasze korzenie są w Andrusach Lipnik – dodała.

Respekt powstał bowiem, kiedy Andrusy zrezygnowały z występów w trzeciej lidzie małopolskiej.

Założyli go i do dziś prowadzą: Jan Dziadkowiec z żoną Magdaleną Gorzelany-Dziadkowiec oraz Józef Topa.

Jak nam powiedzieli nigdy tej decyzji nie żałowali, a wręcz przeciwnie. Pomimo mnóstwa obowiązków związanych z prowadzeniem klubu, czego właściwie uczyli się od podstawi również mnóstwa czasu poświęconego na wyjazdy na mecze, miniona dekada to dla nich czas radości i satysfakcji.

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, dziękowała w sobotę tym, którzy pomagali im na tej drodze stawiać pierwsze kroki, a w szczególności Ewie Gajewskiej z prezydium Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i Stefanowi Sosze, byłemu prezesowi podokręgu Myślenice.