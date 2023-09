Juromania 2023. Tajemnice pustelni na Grodzisku. Stoi tu maleńki kościółek i słoń z obeliskiem na plecach

Promienie o wschodzie słońca

- Budynek obok kościoła to dom prebendarza, którym był tutaj ks. Sebastian Piskorski. Stare zapisy mówią, że w dniu 17 listopada - to data śmierci bł. Salomei - gdy promienie wschodzącego słońca wpadały przez okno domu prebendarza, a otwarte były drzwi z zachodniej strony budynku oraz drzwi kościoła, to wschodzące słońce oświetlało ołtarz. Czy 17 listopada jest na tyle słonecznym dniem, żeby światło "przeszło" przez dom i "wpadło" do kościoła? Nie wiemy, ale mamy taką informację - opowiada przewodniczka Anna Kowalik, która podczas Juromanii oprowadzała turystów po zespole architektonicznym na Grodzisku.

Słoń z obeliskiem z rzymskim pierwowzorem

Ciekawostek tu było o wiele więcej, zadbało o to dwoje przewodników, którzy cały czas zapraszali turystów do zwiedzania. Zachęcali co zaglądnięcia do grot modlitewnych i zejścia do pustelni. Tam w niewielkim pomieszczeniu znajduje się Góra Kalwaria z grobem Chrystusa oraz ołtarzyk i kamienne łóżko bł. Salomei. A na dziedzińcu za kościółkiem domy modlitwy oraz ciekawy, granitowy obelisk stojący na grzbiecie słonia (którego trąba kiedyś była fontanną), powstały w 1686 roku. Pierwowzór tej rzeźby jest w Rzymie przed kościołem Santa Maria Sopra Minerva. Na korpusie słonia jest napis łaciński "Onus meum leve", czyli "Ciężar mój jest lekki".